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ديون

بنك البحرين والكويت يستعد لبيع سندات لأجل 5 سنوات

بموجب برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الاثنين، أن بنك البحرين والكويت، الذي تملك حكومتا الكويت والبحرين أغلبية أسهمه، عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل طرح سندات لأجل خمس سنوات.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية أن البنك اختار بنوك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وجيه.بي مورغان والمشرق وسيكو للإدارة المشتركة للطرح وإدارة الدفاتر.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اعتبارا من اليوم 27 مايو/ أيار ويعقبها بيع سندات ذات حجم قياسي لأجل خمس سنوات بموجب برنامج سندات متوسطة الأجل لبنك البحرين والكويت بقيمة ملياري دولار.

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