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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل مسوح تضخم للمركزي الأوروبي

مؤشر داكس الألماني ارتفع 0.2%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج مسوح عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حتى الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش.

فيما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2% بعد تقرير أظهر تراجع أسعار الجملة في ألمانيا لشهر أبريل/نيسان 1.8% على أساس سنوي، وفقا لـ "رويترز".

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وستتوجه الأنظار في وقت لاحق من اليوم إلى البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن ينشر نتائج مسوح خاصة بتوقعات التضخم. ومن شأن تراجع التوقعات تعزيز رهانات السوق على خفض الفائدة الأسبوع المقبل، وهو احتمال أيده 91% من المتعاملين.

وهبط سهم شركة كاديلر النرويجية 2.3% بعدما أظهرت نتائج الربع الأول تكبدها خسائر.

فيما زاد سهم سيمرايز الألمانية للنكهات والعطور ما يقرب من 3% ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس 600، بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء".

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