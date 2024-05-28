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بورصة مسقط
بورصة مسقط
بورصة مسقط

عُمان تطلق برنامجا لإدراج الشركات وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط

طرح مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة

دبي - العربية.نت
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وجه سلطان عمان هيثم بن طارق، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددا من المبادرات لتحويل الشركات الراغبة إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن البرنامج يتضمن تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط باسم سوق الشركات الواعدة من أجل استهداف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

كما طرح مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تقديم حزمة من الحوافز لهذه الشركات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء اعتمد أيضا خلال الاجتماع الاستراتيجية الصناعية 2040 بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.

كما أقر المجلس اعتماد مبلغ إضافي قدره 70 مليون ريال لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للعامين الحالي والمقبل.

وذكرت أن السلطان هيثم وجه كذلك بإنشاء المؤسسة العُمانية الوقفية لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقا لأفضل الممارسات في هذا الشأن، وتزويدها بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص.

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