مساهمو "أجيليتي" الكويتية يوافقون على توزيع أرباح نقدية 10 فلوس للسهم عن 2023
الأحقية في التوزيع ستكون للمساهمين المسجلين في السجلات بتاريخ الاستحقاق الذي يوافق 13 يونيو المقبل
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أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن مساهميها وافقوا على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد عن 2023.
وأوضحت الشركة العاملة في قطاع خدمات سلاسل الإمداد في بيان صحافي، أن الأحقية في التوزيع ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة بتاريخ الاستحقاق الذي يوافق 13 يونيو/حزيران المقبل.
وقال طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي في البيان "خلال العام 2023، تمكنت أجيليتي من تحقيق زخم إيجابي على الرغم من تقلبات الأسواق وتحديات البيئة الاقتصادية، حيث أقفلت السنة المالية لأجيليتي بنمو نسبته 42.4% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعا بالأداء القوي عبر شركاتها العاملة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف "دخلنا العام 2024 متفائلين بشأن المستقبل وفرص النمو على المستوى العالمي وكذلك في الكويت، مما يعزز القيمة لمساهمينا وموظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا".
كانت أجيليتي أعلنت عن صافي ربح قدره 83.6 مليون دينار في 2023 بزيادة 22%، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42.4% إلى 257.2 مليون دينار وارتفعت الإيرادات 56.7% إلى 1.353 مليار دينار.
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