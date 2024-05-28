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وثيقة: بنك الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات خضراء للمرة الأولى

لأجل 6 سنوات غير القابلة للاسترداد لخمس سنوات

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن بنك الكويت الوطني، أكبر مصارف الكويت، كشف عن خطط لإصدار أولى سنداته الخضراء لأجل 6 سنوات غير القابلة للاسترداد لخمس سنوات.

وأوضحت الوثيقة أن البنك الكويتي عين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، فيما سيكون بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وبنك الكويت الوطني مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.

كما أظهرت الوثيقة أن اجتماعات ستبدأ مع مستثمرين، اعتبارا من اليوم، على أن يليها طرح سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار وذات أولوية في السداد بموجب برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل التابع للبنك، وفقا لـ "رويترز".

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