أسهم أوروبا تتراجع مع تجدد المخاوف بفعل ارتفاع عوائد السندات

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ أثار ارتفاع عوائد السندات عالميا مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، حتى مع انتظار المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية لزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مع تسجيل خسائر في جميع الأسواق والقطاعات في المنطقة تقريبا.

وكان قطاع النفط والغاز هو الرابح الوحيد بين القطاعات في التعاملات المبكرة، إذ ارتفع 0.8%، مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط، وفقا لـ "رويترز".

وسيحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى بيانات التضخم من ألمانيا في وقت لاحق من اليوم، والتي من المتوقع أن تظهر بعض الانحسار على أساس شهري في مايو/أيار.