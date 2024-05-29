سهم "دريك آند سكل" يرتفع بنحو 30% مع عودة تداوله في سوق دبي

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سجل سهم دريك آند سكل، مع عودة التداول عليه في سوق دبي المالية، ارتفاعا بـ 30% عن سعر الاكتتاب بزيادة رأس المال البالغ 25 فلسا، لكنه متراجع عن آخر سعر له قبل 5 سنوات البالغ 37 فلسا.

وشهدت سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، إعادة التداول على أسهم شركة دريك آند سكل، بعد وقفه 6 سنوات، بناء على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالية.

وأعلنت شركة دريك آند سكل بدبي أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعويم سعر السهم في أول أيام استئناف التداولات على السهم وذلك انطلاقا من سعر مرجعي قدره 0.25 درهم.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة دبي أنه سيتم تطبيق الحدود السعرية على السهم اعتبارا من اليوم الثاني من التداول.

وقالت الشركة في بيان إفصاحي سابق إلى بورصة دبي، إنه سيجري تحديد السعر المرجعي للسهم عند إعادة التداول عند 0.25 درهم استنادا إلى أن سعر التداول الأخير وهو 0.37 درهم لا يمثل تقديرا حقيقيا وعادلا للسعر المرجعي.

وأضافت أن السعر سيمثل سعر الطرح لزيادة رأس المال والبالغ 0.25 درهم، مشيرة إلى أنه السعر الذي وافق عليه المساهمون لضخ رأسمال جديد في الشركة. وكانت الشركة جمعت 454 مليون درهم بنهاية الطرح في العاشر من مايو/أيار الجاري.

وقالت إنها تعتبر أن سعر أسهم زيادة رأس المال هو المعيار الأكثر ملاءمة لمقارنة أداء أسهم الشركة في اليوم الأول من التداول.

وتعليقا على إعادة التداول على السهم، قال شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان صحافي "تأتي هذه الخطوة بعد أن حققت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا، حيث كانت حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد تفوق 450 مليون درهم، وبذلك تكون الشركة تمكنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد".

وعينت الشركة مؤخرا وفقا للإفصاح شركة بي.إتش مباشر للخدمات المالية العاملة في أسواق رأس المال في الإمارات كمزود للسيولة لأسهمها.

كانت شركة "دريك آند سكل إنترناشونال بدبي"، قالت إنها جمعت ما يزيد على 450 مليون درهم في اكتتاب زيادة رأس المال بتغطية نسبتها 150% من متطلبات رأس المال المستهدف بما يساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة. وأوضحت الشركة في بيان أن رأس المال الجديد للشركة سيصبح بحدود 2.887 مليار درهم موزعة على 2.887 مليار سهم.

من جانبه، قال الوسيط في الأسواق الدولية وإدارة الأصول لدى المتحدة للأوراق المالية، أشرف جرار، في مقابلة مع "العربية Business"، إن عودة تداول سهم "دريك آند سكل" في سوق دبي المالي من الأهم الأخبار خلال الفترة الماضية بعد توقف السهم لفترة تزيد على 5 سنوات، وكان الكثير من المستثمرين موجودين داخل أسهم الشركة لا سيما صغار المستثمرين وخسروا كثيرا من قيمة أسهمهم.

وأضاف جرار، أنه مع إعادة هيكلة الشركة تم الوضع في الاعتبار هؤلاء المساهمين وإعطائهم الاكتتاب بسعر تفضيلي.

وأوضح أن ارتفاع السهم اليوم الأربعاء، عن سعر الاكتتاب إيجابي للمساهمين وإعادة السهم تعطي ثقة للمساهمين.