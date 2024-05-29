الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار

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تراجع الروبل الروسي اليوم الأربعاء مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.37% إلى 88.90 للدولار بعد تداوله في نطاق من 88.430 إلى 89.348.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل 0.08% إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23% أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، 0.3% إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر آر.تي.إس المقوم بالدولار 0.4% إلى 1170.0. وخسر المؤشر إم.أو.إي.إكس المقوم بالروبل 0.01% إلى 3302.44.