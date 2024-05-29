كريستيانو رونالدو يطلق مجموعة رموز NFT بالتعاون مع "بينانس"

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كشف الأسطورة البرتغالية قائد نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بالتعاون مع منصة بينانس (Binance)، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تحمل اسم "For Ever Worldwide: الطريق إلى المملكة العربية السعودية".

ترسم المجموعة الجديدة أهم مراحل مسيرة كريستيانو رونالدو، من بداياته المتواضعة في ماديرا إلى أن أصبح أيقونة عالمية في رياضة كرة القدم، إلى جانب تقديم تجارب مبتكرة ومكافآت للجمهور والمتابعين، وفقاً لبيان.

وتوفّر المجموعة للمشجعين رؤىً وانطباعات جديدة عن أبرز المواقع الشهيرة التي حطّ اللاعب البرتغالي رحاله فيها خلال مسيرته الكروية، من ماديرا ولشبونة ومانشستر وصولاً إلى مدريد وتورينو والسعودية والبرتغال.

ولإنشاء هذه المجموعة، تم اختيار فنانين تربطهم علاقة خاصة بتلك المواقع الشهيرة في مسيرة كريستيانو المهنية، ما يمكنهم من إضافة بصمتهم الفريدة في كل عمل فني لرموز الـNFT.

وقال كريستيانو رونالدو: "أشعر بحماس كبير لإطلاق مجموعتي الجديدة من رموزالـNFT بالتعاون مع بينانس (Binance) كونها تقدّم لجمهوري مقتطفات مميزة من مسيرتي الكروية. فكل مكان تصوّره هذه المجموعة يحمل لي الكثير من المعاني، وأترقب بشدة رؤية جمهوري لأهم اللحظات في رحلتي مع كرة القدم من خلال هذه المجموعة الفنية الخاصة".

وتابع: "من خلال العمل مع فنانين مبدعين التقطوا كل إحساس رافقني في كل تلك المحطات في رحلتي الكروية، أضفنا بعداً خاصاً لهذه الأعمال الفنية، وبتحويلها إلى رموز NFT، يمكن لهذه اللحظات أن تُخلّد إلى الأبد".

الدوري السعودي

وأضاف رونالدو: "هنا في المملكة العربية السعودية، أعيش مرحلة جديدة ومشوّقة للغاية في مسيرتي الكروية، حيث أصبح الدوري السعودي يحظى باهتمام عالمي لافت وغدا المشجعون أكثر انفتاحاً على هذه الحقبة الجديدة في عالم كرة القدم. لقد شهدنا دعماً مذهلاً من الجمهور، وأشعر أن شغفي بالكرة ما زال يحتفظ بالزخم نفسه الذي كنت أحمله حين بدأت رحلتي الكروية.

وسيتم إطلاق المجموعة الجديدة من رموز NFT على دفعتين خلال الموسم الكروي القادم، وستُختتم في مزاد سيُقام في يونيو لمجموعة ثمينة ومحدودة من رموز NFT نادرة جداً جداً (SSR).

وستطلق الدفعة الأولى (Drop 1) في 29 مايو، وستضم المواقع الشهيرة التالية: ماديرا ولشبونة ومانشستر. وسيصوّر العمل الفني النابض بالحياة للفنانين كات فات (عن ماديرا) ورودريجو دوين (عن لشبونة) نقطة انطلاقة كريستيانو رونالدو، مما يوفر للجمهور فرصة الاحتفاظ بهذه المرحلة المهمة من تاريخ رونالدو في كرة القدم. وستتضمن الدفعة الأولى أيضاً عملاً إبداعياً لفنان مانشستر جون شيهان، يرسم مرحلة الصعود الصاروخي لكريستيانو رونالدو في مانشستر.

وسيتم إطلاق الدفعة الثانية (Drop 2) في 6 يونيو وستشمل أعمالاً فنية رائعة عن مدريد وتورينو والسعودية. ستعكس تصميمات الفنان الإسباني ليسيت ليدون نجاح رونالدو غير المسبوق في مدريد، وشغفه بالدوري الإسباني، أما عمل الفنان باسكوال غاريبالدي (إيطاليا) فسوف يعبر عن الوقت الذي قضاه رونالدو في تورينو، احتفاءً بسجله المتميز في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وكرة القدم الإيطالية عموماً. وأخيراً، صمّم الخطاط السعودي شاكر كشغري رمز NFT للاحتفاء بآخر وأحدث فصل في مسيرة كريستيانو رونالدو الكروية في السعودية.

وفي وقت لاحق خلال يونيو، ستتوفر مجموعة ثمينة ومحدودة تضم 7 رموز NFT نادرة جداً جداً (SSR)، وهي من تصميم الفنان البرتغالي مستر ديو، وتحتفي بولاء كريستيانو الثابت لموطنه البرتغال، وستكون متاحة للشراء عبر مزاد على الإنترنت يومي 14 و18 يونيو.

كما ستتاح لجماهير رونالدو الأكثر شغفاً والذين جمعوا كل رموز NFT في الدفعة الرابعة Drop 4 فرصة الفوز بواحدة من الرموز النادرة جداً جداً (SSR) من خلال المشاركة في اختبار بدءاً من 11 يونيو.

وتتوفر المجموعة بسعر 35 دولاراً أميركياً لكل من رموز NFT باستثناء المجموعة المحدودة من الرموز النادرة جداً جداً (SSR NFTs).

ومراعاةً لأهمية البرتغال بالنسبة لكريستيانو رونالدو، سيحصل حاملو رمز البرتغال (رمز نادر جداً جداً) على تجربة حصرية مع كريستيانو نفسه، تشمل رحلة إلى الرياض، وتذكرة لحضور مباراة كرة قدم، تليها لحظة احتفال شخصية بالهدف مع كريستيانو.

الـ NFTs، هي عقود ملكية لأصول رقمية تُسجل في منصات افتراضية باسم صانع المحتوى مثل الصور والرسوم وغيرها. ويحتاج الشخص إلى محفظة رقمية وعملة مشفرة لشراء الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال.