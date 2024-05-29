ارتفاع سهم إنفيديا لليوم الثالث على التوالي مع التركيز على الذكاء الاصطناعي

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ارتفعت أسهم شركة إنفيديا - Nvidia لليوم الثالث على التوالي، إثر فورة الذكاء الاصطناعي وإعلان إيلون ماسك تحديه لـ"OpenAI"، إذ جمعت شركته "إكس إيه آي - X AI"الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو 6 مليارات دولار من المستثمرين.
ويعتزم ماسك ربط وحدات معالجة الرسومات من "Nvidia H100" لبناء حاسوب عملاق لتشغيل الإصدار التالي من برنامج الدردشة الآلي "جورك - Grok"، حسب ما أفادت صحيفة The Information.
الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لإنفيديا زادت بنحو 470 مليار دولار بعد الإعلان عن نتائجها الأخيرة التي فاقت التوقعات.
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