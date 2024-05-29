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"بي دي دي" الصينية تتفوق على "علي بابا" وتصبح الأعلى قيمة في قطاع التكنولوجيا

بدعم من نمو سوق TEMU الخاص بالشركة

دبي - العربية.نت
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كسبت شركة PDD الصينية حصة كبيرة في سوق التجارة الإلكترونية في الصين في الآونة الأخيرة بدعم من نمو سوق TEMU الخاص بالشركة.

وأصبحت شركة "PDD" الأعلى قيمة في قطاع التكنولوجيا الصيني متفوقة على "علي بابا".

وأعلنت الشركة عن نتائج ممتازة للربع الأول يوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بما يصل إلى 7.5%، ودفع قيمتها السوقية إلى تجاوز قيمة منافستها مجموعة علي بابا.

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وقال محللون إن موقع شركة PDD على أساس القيمة مقابل المال ونمو سوق "Temu" الخاص بها ساعد عملاق التكنولوجيا على قيادة ساحة التجارة الإلكترونية في الصين، مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في البلاد في هذا القطاع.

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