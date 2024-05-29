"فايف هولدنغز" تختار "سيتي" و"وديتشه بنك" لإدارة اكتتابها في سوق دبي العام المقبل

1 دقيقة للقراءة

قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة "فايف هولدنغز" العاملة في قطاع الضيافة والتطوير العقاري تعمل مع اثنين من البنوك استعداداً لطرح عام أولي مزمع العام المقبل في سوق دبي المالي.

واختارت "Five Holdings" التي تدير فنادق فاخرة في دبي وإبيزا وسويسرا، بنكي سيتي ودويتشه بنك للعمل على الصفقة.

كانت الشركة التي تقدر قيمتها عند نحو 3 مليارات دولار قد أشارت في أبريل الماضي إلى أنها تعتزم طرح أسهمها في دبي وتجري محادثات مع مستشارين بشأن طرح مزدوج محتمل.

شهدت سوق دبي المالية طرح شركة باركن في الربع الأول من 2024، وفي تقرير صادر عن PwC الشرق الأوسط، كشف أن "تداول السعودية" هيمنت تقريبا على كامل عمليات الاكتتاب العام الأولي في دول الخليج بالربع الأول من العام الحالي.

وتمت معظم الطروحات بالسوق الرئيسية تداول أو سوق نمو الموازية باستثناء عملية طرح واحدة، هي شركة باركن في سوق دبي.

وحققت 3 طروحات عامة أولية، ما مجموعه 667 مليون دولار بالسوق الرئيسية السعودية في حين جمعت ست عمليات اكتتاب في السوق الموازية 57 مليون دولار. وحققت غالبية أسهم الشركات التي طُرحت، مكاسب، بعد عمليات الاكتتاب ومن أبرزها سهم مجموعة mbc وشركة أفالون فارما.

فيما حققت أسهم شركة باركن في الإمارات طلبا قياسيا في قيمة طلبات الاكتتاب بواقع 165 مرة وهو الأعلى على الإطلاق في سوق دبي المالية.