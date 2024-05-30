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وول ستريت

استثمارات صناديق التحوط في أسهم التكنولوجيا الأميركية تسجل مستوى قياسيا

بدعم من النتائج القوية لإنفيديا

دبي - العربية.نت
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سجلت استثمارات صناديق التحوط في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى بالولايات المتحدة مستوى قياسيًا، بعد النتائج القوية لشركة "إنفيديا" في الربع الأول، التي صدرت الأسبوع الماضي.

ووفقا لبنك "غولدمان ساكس"، فإن أسهم شركات "Magnificent seven" التي تشمل مايكروسوفت وآبل وإنفيديا وألفابت وأمازون وميتا وتسلا تمثل حاليا نحو 21% من إجمالي صافي انكشاف صناديق التحوط للأسهم الأميركية المنفردة.

وارتفع مؤشر UBS لأسهم Magnificent seven بشكل ملحوظ، بعد تفوق الأرباح الفصلية لشركة "إنفيديا" على التوقعات مما أدى إلى تعزيز الزخم حول الذكاء الاصطناعي.

أسهم "إنفيديا" تتخطى 1000 دولار لأول مرة بعد نتائج أعمال تجاوزت توقعات المحللين قصص اقتصادية شركات أسهم "إنفيديا" تتخطى 1000 دولار لأول مرة بعد نتائج أعمال تجاوزت توقعات المحللين

وأضافت "إنفيديا" وحدها نحو 470 مليار دولار من القيمة السوقية منذ أن أصدرت نتائج الأعمال عقب إغلاق جلسة الأربعاء الماضي، حيث ارتفع سهمها إلى مستوى قياسي فوق 1100 دولار.

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