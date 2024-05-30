البورصة المصرية تتراجع لليوم الثالث متجاهلة نتائج أعمال وصفقات استحواذ

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، وسط مبيعات مكثفة من العرب والأجانب، متجاهلة نتائج أعمال إيجابية لمجموعة "طلعت مصطفى" وتطورات صفقة استحواذ على شركة "السويدي إليكتريك".

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على تراجع 0.62% ليتخلى عن مستوى 27 ألف نقطة وينزل إلى 26 ألفا و922 نقطة، وانخفض المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 0.56% إلى 5932.24 نقطة، وهبط المؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 0.81% إلى 8554.56 نقطة.

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واتجه الأجانب والعرب إلى البيع بصاف بلغ 202.1 مليون و448.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء بصاف قدره 651 مليون جنيه، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وتراجعت أسهم مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة 4.19% إلى 54.38 جنيه ومجموعة "إي.إف.جي" القابضة 1.75% إلى 15.68 جنيه وحديد عز 0.49% إلى 75.01 جنيه، و"بلتون" المالية القابضة 2.94% إلى 2.97 جنيه و"أوراسكوم" للتنمية مصر 2.31% إلى 10.99 جنيه وبالم هيلز 0.53% إلى 3.75 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 1.09% إلى 3.62 جنيه وجي.بي كوربوريشن 2.93% إلى 11.27 جنيه.

بينما صعدت أسهم السويدي إليكتريك 2.64% إلى 45.47 جنيه، والبنك التجاري الدولي 0.89% إلى 77.23 جنيه و"إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية 2.40% إلى 24.78 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 0.94% إلى 10.73 جنيه.

وقال معتصم الشهيدي محلل أسواق المال لــ"وكالة أنباء العالم العربي"" على الرغم من الأنباء الإيجابية خلال الجلسة، وعلى رأسها الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة إماراتية على حصة في السويدي إليكتريك، وظهور نتائج أعمال جيدة لمجموعة طلعت مصطفى، تراجعت مؤشرات السوق.

وأضاف "البورصة تتحرك في اتجاه عرضي منذ فترة، ما أدى إلى ارتفاع سهم طلعت مصطفى قبل تعرضه لعملية تصحيح في منتصف الجلسة"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يتعلق بجودة السهم وإنما لعمليات بيع في ظل الحالة العامة للسوق".

وتابع "حركة التصحيح المسيطرة على البورصة أدت إلى تغير مستوياتها في فترة قصيرة المدى بعد أن بلغت ذروتها عند 34 ألف نقطة وهبطت إلى 28 ألفا ثم إلى ما بين 26 ألف و27 الف نقطة، ومستمرة في التحرك العرضي"، مبينا أنه جرت تعديلات للأوزان النسبية داخل مؤشر مورغان ستانلي ما أحدث تغييرات في الأسهم الرئيسية.

كانت مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة، أعلنت أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب بلغ حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 491% مقابل 700 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر عرض استحواذ من شركة إليكترا انفستمنت على حصة 24.5% في السويدي إليكتريك.