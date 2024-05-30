قوة الدولار تطفئ بريق الذهب مع ترقب بيانات التضخم

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تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيداً من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2325.73 دولار الأونصة، بعدما هبط 1% أمس الأربعاء.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2323.40 دولار، بحسب "رويترز".

وارتفع الدولار 0.5% مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أعتقد أن الأمر يتعلق بمستثمرين يدركون أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية من المرجح أن تستمر لفترة طويلة".

وأضاف "مع تحول التركيز مرة أخرى إلى السعي وراء عوائد السندات الأميركية والدولار، فقد الذهب بعض الاهتمام هذا الأسبوع".

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو/أيار، بعد أن أشارت تصريحات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ومحضر اجتماعه الماضي إلى أن التضخم سيستلزم وقتا أطول للوصول للمستوى المستهدف عند 2%، ما قد يعطل خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 31.38 دولار وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1025.24 دولار وهوى البلاديوم 2.5% إلى 941.13 دولار.