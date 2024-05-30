"بلومبرغ": إطلاق الطرح الثانوي لـ"أرامكو" السعودية بـ10 مليارات دولار الأحد

دقيقتان للقراءة

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر خاصة بها، أن السعودية تستعد لإطلاق عملية الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية رسميا، الأحد المقبل.

وتخطط الحكومة لإجراء عملية بناء سجل أوامر لتلقي الطلبات حتى يوم الخميس المقبل، حسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وقالوا إن الصفقة اجتذبت اهتماما غير رسمي من المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد عن 10 مليارات دولار.

ويمكن أن تجمع الصفقة أكثر من 10 مليارات دولار، وستكون من بين أكبر الصفقات في السنوات الأخيرة.

وقالت "بلومبرغ" إن الطرح قد يتم تسعيره بتخفيض يصل لنحو 10% من سعر السهم حاليا، مشيرة إلى أن التخفيض قد يكون أقل من ذلك وفقا لحجم الطلبات من جانب المستثمرين.

وذكرت الوكالة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن فترة الطرح، وقد تتغير شروط وحجم الطرح.

وتمتلك الدولة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، الغالبية العظمى من أسهم أرامكو، حيث يتم تداول 1.5% فقط من الشركة في السوق السعودية "تداول"، بعد أول طرح عام لها على الإطلاق في عام 2019.

وقد جمع الطرح العام في سنة 2019 مبلغاً قياسياً قدره 29.4 مليار دولار، ولا يزال أكبر طرح عام أولي في التاريخ حتى الآن.

وأرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم من حيث إنتاج النفط اليومي والقيمة السوقية.

قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، إن هناك احتمالا ضعيفا لمشاركة المستثمرين الأفراد في طرح "أرامكو" المحتمل.

وأضاف آل إبراهيم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التركيز في الطرح على المؤسسات وهو ما يفسر الضغوط على السوق لتوفير السيولة للمشاركة في الطرح المرتقب والذي يمثل عامل جذب قوي لمشاركة المؤسسات نظرا لقوة وحجم الشركة وتوزيعاتها القوية.