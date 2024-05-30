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ميار القابضة
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سوق السعودية

"ميار القابضة" تعتزم إصدار برنامج صكوك قابلة للتحويل بقيمة 500 مليون ريال

مجلس الإدارة قررتأجيل توصيته بزيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة ميار القابضة بعزم الشركة إصدار صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال عبر برنامج حجمه 500 مليون ريال سعودي لمدة (24) شهرا، وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إنها عينت شركة آفاق المالية المستشار المالي الحصري، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه، موضحة أن قيمة الطرح 500 مليون ريال على عدة إصدارات وتحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين وقابلة للتحول.

وأشارت إلى أن طرح الصكوك مشروط بموافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تسجيل وطرح برنامج الصكوك كعملية طرح عام وفق شروط البرنامج، وسيتم الإعلان عن نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك عند إصدارها وأخذ الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، والتي يمكن الاطلاع عليها لاحقاً.

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وقالت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم إن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 29 مايو الجاري تأجيل توصية المجلس إلى الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 110 ملايين ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية لإعادة دراسته بشكل أوسع على ضوء المتغيرات الحالية واحتياجات الشركة المستقبلية.

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