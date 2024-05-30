"هيئة السوق المالية" توافق على زيادة رأس مال "أكاديمية التعلم" بنسبة 50% بأسهم منحة

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أعلنت شركة أكاديمية التعلّم عن تلقيها موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 29مايو 2024م على طلب زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون ريـال سعودي إلى 90 مليون ريال، بنسبة زيادة 50%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن زيادة رأس المال ستكون بمنح المساهمين سهما لكل سهمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سوف يحدد لاحقا.