أداء ضعيف للأسهم الأوروبية قبل بيانات رئيسية عن التضخم

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استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة ببداية ضعيفة قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو/أيار وبيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان، والتي ستلقي الضوء على موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة على مستوى العالم.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني وإن كان من المرجح أن يسجل مكاسب على أساس شهري.

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ويركز المستثمرون بالأساس على بيانات التضخم في منطقة اليورو التي ستصدر الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعا طفيفا للتضخم خلال مايو/أيار. وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران على الأرجح، وفقا لـ "رويترز".

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وانخفض سهم جيه.دي سبورتس فاشون للملابس الرياضية 6.7% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعدما أبقت الشركة البريطانية على توجيهات الأرباح للعام 2024-2025.

وكان سهم تيليكوم إيطاليا من ضمن الأسوأ أداء على المؤشر بانخفاضه 6% تقريبا بعدما حصلت شركة كيه.كيه.آر الأميركية للاستثمار على موافقة غير مشروطة من سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على استحواذها على شبكة الخطوط الأرضية لشركة الاتصالات بقيمة تصل إلى 22 مليار يورو (24 مليار دولار).

وهبط سهم شركة كابجيميني لخدمات تكنولوجيا المعلومات 4.3%.