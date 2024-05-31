الأسهم اليابانية تصعد.. و"نيكاي" يقفز أكثر من 1%

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بأكثر من 1% اليوم الجمعة متعافيا من نزوله لأدنى مستوى إغلاق في شهر في الجلسة السابقة، وذلك مع هبوط العوائد على السندات الأميركية بعدما أشارت مجموعة من البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لديه مجال لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.14% إلى 38487.9 نقطة بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام. وانخفض المؤشر 0.4% خلال الأسبوع لكنه ربح 0.2% على أساس شهري.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% إلى 2772.39 نقطة، كما ربح 1.09% خلال الأسبوع ونحو 1.07% في الشهر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، وذلك بعد تعديل إنفاق المستهلكين بالخفض.

وصعد العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.07% لكنه تراجع عن ذروة بلغها أمس الخميس كانت هي الأعلى في نحو 13 عاما عند 1.1%.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم الجمعة بحثا عن مزيد من الإشارات.

وربح سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.59%.

وبلغت مكاسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا نحو 3.24%.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، مع ارتفاع مؤشر قطاع السمسرة بنحو 4.25%، في أفضل أداء بين جميع القطاعات.

وخسر سهم طوكيو إلكترون 2.52% في أسوأ أداء بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وهبطت شركة فانوك لصناعة الروبوتات 0.97%.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 206 أسهم وانخفض 19 سهما.