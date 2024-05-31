تفاصيل طرح "أرامكو" السعودية ومواعيد الاكتتاب

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أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة، الخميس، عزمها طرح أكثر من مليار سهم تمثل أقل من 1% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وجاء في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) أن "الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة".

أهم تفاصيل طرح "أرامكو" السعودية:

طرح 1.545 مليار سهم تمثل 0.64% من أسهم "أرامكو".

النطاق السعري بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد.

عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم.

تمثل حصة الأفراد 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

أهم المواعيد في روزنامة طرح أرامكو

الأحد 2 يونيو: الإعلان عن الطرح.

2-6 يونيو: بناء سجل الأوامر للمؤسسات.

3-5 يونيو: اكتتاب الأفراد.

7 يونيو: إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص.

9 يونيو: تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها.

11 يونيو: رد الفائض.

9 يونيو - 9 يوليو: فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%؜).