عند الحد الأعلى للنطاق السعري.. قيمة طرح "أرامكو" المرتقب 11.9 مليار دولار

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تصل قيمة طرح "أرامكو" السعودية عند الحد الأعلى للنطاق السعري إلى نحو 44.8 مليار ريال، أو ما يعادل 11.9 مليار دولار.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة، الخميس، عزمها طرح أكثر من مليار سهم تمثل أقل من 1% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وجاء في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) أن "الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة".

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال (7.12 دولار) و29.0 ريال (7.3 دولار) للسهم الواحد.

وتتراوح قيمة طرح "أرامكو" السعودية وفقا لإعلان الشركة بين 41.25 مليار ريال، و44.8 مليار ريال.