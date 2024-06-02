اليوم.. بدء إدراج وتداول أسهم "الأفق التعليمية" في سوق "نمو"

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يبدأ اليوم الأحد 2 يونيو 2024 إدارج وتداول أسهم شركة الأفق التعليمية في السوق الموازية "نمو " برمز تداول 9603 وبالرمز الدولي SA162GR4M1H5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، وفق بيان من " تداول السعودية".

ويوم 26 مايو الماضي أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة الأفق التعليمية (الأفق) في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 500 ألف سهم عادي، تمثل نسبة 20% من أسهم الشركة، وبلغ سعر الطرح 54 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن نسبة التغطية بلغت 682% تقريبا من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 12 مايو 2024 حتي يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر ذاته.