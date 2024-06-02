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اكتتابات

تخصيص سهم واحد حدا أدنى لكل فرد في اكتتاب "تالكو".. والتغطية 17.4 مرة

سجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 900 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بمعدل تغطية 17.4مرة وتخصيص سهم واحد (1) كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 2.5389% على أساس تناسبي. علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بداية من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفادها.

أوضحت أن فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد بدأت في يوم الثلاثاء 28 مايو 2024م وانتهت في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 29 من الشهر ذاته، واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 43 ريالاً للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين في اكتتاب شريحة الأفراد 685.932 مكتتبا، وسجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 900.12 مليون ريال تقريبا.

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