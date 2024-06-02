تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "رسن" 12.8 مرة

1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، التي شملت 2.274 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح، قد بدأت يوم 29مايو 2024م واكتملت يوم 30 مايو 2024م.

وشهد اكتتاب المستثمرين الأفراد نسبة تغطية بلغت 12.8 مرة وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 3 أسهم كحدّ أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 1.038% تقريباً بناءً على نسبة مـا طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 37 ريالا سعوديا للسهم الواحد. وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 20.466 مليون سهم، تمثل ما يعادل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وكانت الشركة قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 37 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 22.74 مليون سهم عادي، تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومن المقرر أن يمثل الطرح 30% من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال.

تأسست شركة رسن في عام 2016، وهي أكبر شركة تأمين في المملكة، وتقوم بتشغيل منصات مثل تأميني وتريزا. وبلغت إيراداتها 256 مليون ريال في 2023 ودخلها 46 مليون ريال.