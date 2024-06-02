"البابطين" تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية عن عام 2023

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وافقت الجمعية العامة العادية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 64 مليون ريال تقريبا وبواقع 1 ريال للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
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