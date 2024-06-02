"إم إس سي آي": ننوي تنفيذ تغييرات في مؤشراتنا نتيجة الطرح الكبير لـ"أرامكو"

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تنوي شركة "إم.إس.سي.آي" تنفيذ تغييرات في مؤشراتها نتيجة الحجم الكبير للطرح الثانوي لأرامكو، بحسب "رويترز".

شهد الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، تغطية جميع أسهم الطرح بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات بحجم 12 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

بدأت عملية بناء سجل الأوامر في الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد 02 يونيو 2024 وتنتهي الخميس 06 يونيو 2024.

ويتمثل الطرح العام الثانوي في طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

وتبدأ فترة اكتتاب شريحة الأفراد من الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين 03 يونيو وتنتهي الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 05 يونيو 2024.

ويتراوح نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريال سعودي و29.00 ريال سعودي للسهم الواحد.

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

ووفقا لبيان "أرامكو" "لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وسيتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص يوم 7 يونيو، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها يوم 9 يونيو، ورد الفائض يوم 11 يونيو، وستكون الفترة من 9 يونيو - 9 يوليو: فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%؜).

ومن المتوقع أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار، وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة.

وتمتلك الدولة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، الغالبية العظمى من أسهم "أرامكو"، حيث يتم تداول 1.5% فقط من الشركة في السوق السعودية "تداول"، بعد أول طرح عام لها على الإطلاق في عام 2019.

وقد جمع الطرح العام في سنة 2019 مبلغاً قياسياً قدره 29.4 مليار دولار، ولا يزال أكبر طرح عام أوليا في التاريخ حتى الآن.