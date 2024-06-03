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مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "سليمان فقيه" في السوق السعودية.. الأربعاء المقبل

برمز تداول 4017

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأتمت الشركة عملية الطرح لشريحة الأفراد بنسبة تغطية 14.5 مرة. وتمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنسبة تغطية بلغت 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وتحدد السعر النهائي للطرح عند 57.5 ريال للسهم الواحد.

وأعلنت الشركة في نشرة الإصدار الخاصة عن طرح نحو 50 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية تمثل نحو 21.5% من رأس المال.

وذلك من خلال إصدار 30 مليون سهم عادي جديد وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين. وتمثل أسهم البيع 8.5% والأسهم الجديدة 12.9% من رأس المال.

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