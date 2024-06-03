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الدولار الأميركي - تعبيرية مناسبة
الدولار الأميركي - تعبيرية
الدولار

استقرار الدولار مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة

العملة الأميركية سجلت في مايو أول انخفاض شهري لها هذا العام

سنغافورة - رويترز
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استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024‭.‬

واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو/أيار أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

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وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في أبريل/نيسان، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس/آذار. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53% تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول مقابل 49% قبل صدور البيانات.

ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7% في أبريل نيسان، وهو نفس معدل مارس آذار، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 104.58 نقطة اليوم الاثنين. وانخفض المؤشر 1.56% في مايو/أيار لكنه ارتفع 3% خلال العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04% إلى 1.2748 دولار، وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.08555 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس إذ من المحتمل أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بواقع 57 نقطة أساس هذا العام.

وانخفض الين الياباني قليلا إلى 157.42 مقابل الدولار اليوم الاثنين ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 157.715 للدولار والذي لامسه الأسبوع الماضي.

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