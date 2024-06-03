الأسواق الهندية تسجل مستويات قياسية بدعم من مؤشرات فوز الحزب الحاكم

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سجلت الأسواق الهندية مستويات قياسية مع إظهار الاستطلاعات للناخبين عند خروجهم بعد الاقتراع فوزا ساحقا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكان مؤشر Nifty سجل ارتفاعا بنسبة 3.5% ليبلغ مستوى قياسيا عند 23338 نقطة.

كما سجلت عوائد السندات الهندية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022 دون الـ 7%، فيما ارتفعت عملة الروبية لأعلى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2019 عند 82.957 روبية هندية للدولار.

وتتوقع استطلاعات الرأي مطلع الأسبوع أن يزيد التحالف الذي يقوده مودي مقاعده في مجلس النواب من 303 مقاعد حاليا من أصل 543 مقعدا ليحصل على أغلبية الثلثين، وهو ما يكفي لبدء تعديلات على الدستور.