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سوق أبوظبي

الرئيس التنفيذي: 20 ألف مستثمر جديد في سوق أبوظبي منذ بداية العام 87% منهم أجانب

أكد أن إجمالي عدد شركات الوساطة يصل إلى 33 شركة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي، اليوم الاثنين، إن السوق شهد انضمام أكثر من 20 ألف مستثمر منذ بداية العام الجاري، 87% منهم أجانب.

وأشار النعيمي في بيان صحافي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن الأعداد الجديدة من المستثمرين تسلط الضوء على المكانة المميزة والثقة القوية التي يتمتع بها السوق في قطاع الاستثمار.

وكشف النعيمي عن انضمام إي.دي.إس.إس سيكيوريتيز لشركات الوساطة في السوق، ليصل بذلك إجمالي عدد شركات الوساطة إلى 33 شركة.

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وأضاف النعيمي "يعكس ذلك التزامنا بتنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين والارتقاء بالمنظومة الاستثمارية بشكل عام، ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركة وإلى مساهمتهم في تحسين مهارات التداول لدى المزيد من المستثمرين لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الاستثمارية في إمارة أبوظبي وعلى مستوى المنطقة".

وبحسب البيان "توفر إي.دي.إس.إس لعملائها القدرة على التداول في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، والتي تشمل الأسهم العالمية والإقليمية، والعملات الأجنبية، والمعادن، والمؤشرات العالمية، والسلع، والعملات المشفرة.

ومن خلال هذه المحفظة الواسعة فإنها تمّكن عملائها من إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في الأسواق العالمية بحسب البيان.

وقال البيان" قبل انضمام الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد قامت إي.دي.إس.إس بالحصول على تراخيص جديدة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لتشمل أربعة من تراخيصها الخمسة من الفئة 1، مما يجعلها عضو تداول في سوق الأسهم وعضو تداول وتقاص للمشتقات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

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