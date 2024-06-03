انطلاق اكتتاب الأفراد في الطرح العام الثانوي لـ "أرامكو".. اليوم

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تبدأ فترة اكتتاب شريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، من الساعة 9 صباحاً بتوقيت السعودية وتنتهي الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 05 يونيو 2024.

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم طرح تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وسيكون نطاق سعر الطرح بين 26.70 ريال سعودي و29.00 ريال سعوديا للسهم الواحد.

وتم تعيين كل من البنك السعودي الأول "ساب"، ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، كجهات مستلمة.

اكتتاب الأفراد في "أرامكو" بالحد الأعلى من النطاق السعري

وسوف يكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد البالغ 29 ريالا للسهم، وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت في يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للأفراد 10 أسهم أو مضاعفها، ولا يوجد حد أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من المكتتبين الأفراد.

تغطية سجل الأوامر

شهد الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، تغطية جميع أسهم الطرح بعد وقت قصير من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات يوم أمس الأحد بحجم تغطية نحو 12 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وبدأت عملية بناء سجل الأوامر في الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية في سوق الأسهم السعودية، يوم الأحد 02 يونيو 2024 وتنتهي الخميس 06 يونيو 2024.

ويتمثل الطرح العام الثانوي في طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

ووفقا لبيان "أرامكو" "لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

وسيتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص يوم 7 يونيو، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها يوم 9 يونيو، ورد الفائض يوم 11 يونيو، وستكون الفترة من 9 يونيو - 9 يوليو هي فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%؜).

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، أن يكون تسعير الطرح عند الحد الأعلى من النطاق السعري، لا سيما مع وجود طلب كبير.

وقال أبو جامع في مقابلة مع "العربية Business"، إن الطرح بكمية ضخمة بلغت 45 مليار ريال وتمت تغطيتها في يوم واحد وسط إقبال كبير من المؤسسات أمس، وهو من أكبر طروحات الأسواق العالمية خلال 3 سنوات ماضية.

وأشار إلى دخول استثمارات أجنبية كبيرة في الطرح لا سيما مع التعديل وزن أرامكو في المؤشرات العالمية.

وأوضح أن الطرح سيكون جاذب بشدة للمستثمرين الأفراد، ويتوقع إقبال قوي على الطرح، نظراً لأنها توزيعات أرباحها تعادل نسبة 6.5% من سعر السهم وهي من أعلى الأرقام في السوق، وأعلى من السايبر في حال وضع وديعة والحصول على عائد، بجانب أن السهم يتداول بقوة والتخارج منه سهل وجاذب جدا للاستثمار وبعيد عن التقلبات ولذلك فهو جاذب للاستثمار.

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إنه من المتوقع أن يشهد الطرح الثانوي لأسهم "أرامكو" أرقاما فلكية امتدادا لطريقة الاكتتابات المطبقة في السوق السعودية.

وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية Business"، أن طرح حصة من أسهم "أرامكو" يعد الحدث الأبرز في السوق حيث الأرباح القوية والتوزيعات النقدية المرتفعة بالمقارنة بالشركات الأخرى يعد عامل جذب للمستثمرين لتغطية الاكتتاب.

وتابع: "عامل التوزيعات النقدية لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين لتغطية الاكتتاب في الساعات الأولى ونتوقع تغطيته بأرقام كبيرة جدا حتى نهاية الأسبوع".