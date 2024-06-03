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وول ستريت

خلل تقني يضرب بورصة نيويورك ويهبط بأسهم "بيركشاير هاثاوي" 99%

أظهر تراجعاً بالخطأ لبعض الأسهم

دبي - العربية.نت
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تسبب خلل تقني خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك في تأثير سلبي على بعض أسعار الأسهم في البورصة، وظهر بالخطأ تراجع بنسبة 99% في سهم بيركشاير هاثاوي التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت.

وقالت البورصة في بيان "إنه يتم التحقق من مشكلة فنية تم الإبلاغ عنها".

وتراجعت أسهم بيركشاير هاثاوي بنسبة 99.97% إلى 185.10 دولار فقط للسهم. أظهرت بيانات أسعار الأسهم غير الصحيحة أن السهم خسر الكثير من قيمته على حجم تداول يزيد قليلاً عن 3000 سهم.

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وأغلقت أسهم الفئة "A" لشركة Berkshire Hathaway عند 627400 دولار يوم الجمعة، وفقا لموقع "Businessinsider".

كما بدا أن أسهم Barrick Gold وNuScale Power Corporation انخفضت بنسبة 99% بسبب الخلل، في حين انخفضت أسهم Grupo Aeroportuario Del Sureste بنسبة 66%. تأثر سهم Chipotle أيضًا على الرغم من أنه يبدو أنه انخفض بنسبة 1.2% فقط.

وقد تم إيقاف التداول على جميع الأسهم المتأثرة.

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