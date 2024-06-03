خلل تقني يضرب بورصة نيويورك ويهبط بأسهم "بيركشاير هاثاوي" 99%

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تسبب خلل تقني خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك في تأثير سلبي على بعض أسعار الأسهم في البورصة، وظهر بالخطأ تراجع بنسبة 99% في سهم بيركشاير هاثاوي التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت.
وقالت البورصة في بيان "إنه يتم التحقق من مشكلة فنية تم الإبلاغ عنها".
وتراجعت أسهم بيركشاير هاثاوي بنسبة 99.97% إلى 185.10 دولار فقط للسهم. أظهرت بيانات أسعار الأسهم غير الصحيحة أن السهم خسر الكثير من قيمته على حجم تداول يزيد قليلاً عن 3000 سهم.
وأغلقت أسهم الفئة "A" لشركة Berkshire Hathaway عند 627400 دولار يوم الجمعة، وفقا لموقع "Businessinsider".
كما بدا أن أسهم Barrick Gold وNuScale Power Corporation انخفضت بنسبة 99% بسبب الخلل، في حين انخفضت أسهم Grupo Aeroportuario Del Sureste بنسبة 66%. تأثر سهم Chipotle أيضًا على الرغم من أنه يبدو أنه انخفض بنسبة 1.2% فقط.
وقد تم إيقاف التداول على جميع الأسهم المتأثرة.
-
أكبر مستثمري إقليم كتالونيا الإسباني في زيارة رسمية إلى المغرب
في الفترة ما بين 4 و6 يونيو الجاري
أسواق
-
الأسواق الهندية تسجل مستويات قياسية بدعم من مؤشرات فوز الحزب الحاكم
عملة الروبية ارتفعت لأعلى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2019
أسواق المال
-
"التايمز": شركات الطيران تعتزم تشديد معايير السلامة لحماية المسافرين
دراسة قرار لحث الركاب على ارتداء أحزمة الأمان بشكل دائم
سياحة وسفر