خلل تقني يضرب بورصة نيويورك ويهبط بأسهم "بيركشاير هاثاوي" 99%

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تسبب خلل تقني خلال التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك في تأثير سلبي على بعض أسعار الأسهم في البورصة، وظهر بالخطأ تراجع بنسبة 99% في سهم بيركشاير هاثاوي التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت.

وقالت البورصة في بيان "إنه يتم التحقق من مشكلة فنية تم الإبلاغ عنها".

وتراجعت أسهم بيركشاير هاثاوي بنسبة 99.97% إلى 185.10 دولار فقط للسهم. أظهرت بيانات أسعار الأسهم غير الصحيحة أن السهم خسر الكثير من قيمته على حجم تداول يزيد قليلاً عن 3000 سهم.

وأغلقت أسهم الفئة "A" لشركة Berkshire Hathaway عند 627400 دولار يوم الجمعة، وفقا لموقع "Businessinsider".

كما بدا أن أسهم Barrick Gold وNuScale Power Corporation انخفضت بنسبة 99% بسبب الخلل، في حين انخفضت أسهم Grupo Aeroportuario Del Sureste بنسبة 66%. تأثر سهم Chipotle أيضًا على الرغم من أنه يبدو أنه انخفض بنسبة 1.2% فقط.

وقد تم إيقاف التداول على جميع الأسهم المتأثرة.