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شركة "شي إن" تتجه لتقديم نشرة اكتتاب أسهمها في بورصة لندن

من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 63.7 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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من المتوقع أن تقدم شركة "شي إن" لتجارة الأزياء الإلكترونية تقديم نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح أسهمها إلى هيئة السلوك المالي البريطانية تمهيداً للطرح العام.

وبحسب وكالة "رويترز" من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 63.7 مليار دولار.

وكانت الشركة الصينية قد جمعت تمويلا العام الماضي قدر قيمة الشركة السوقية عند 66 مليار دولار.

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يأتي ذلك في وقت اتجهت الشركة إلى طرح أسهمها في بورصة لندن بعد عقبات تنظيمية أميركية لطرحها في سوق نيويورك.

تأسست شركة "SHEIN" على يد رجل الأعمال الصيني كريس شو في عام 2012، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح رائدة في عالم الأزياء، حيث تخدم العملاء في أكثر من 150 دولة، وتوظف أكثر من 11 ألف شخص، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

تنتج الشركة الصينية آلاف التصميمات الجديدة يوميا، ولديها نموذج بيع مباشر يستهدف الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدم بشكل مكثف المؤثرين والخصومات.

تقول شركة "SHEIN"، المعروفة بقمصانها التي يبلغ سعرها 10 دولارات، إن لديها أكثر من 250 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها محفظة تضم 10 علامات تجارية بما في ذلك "Romwe" و"MOTF" و"Cuccoo".

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