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شعار شركة الثروة البشرية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 15% من أسهم "الثروة البشرية"

الشركة ستطرح 704.73 ألف سهم في سوق "نمو"

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عن الموافقة على طلب شركة الثروة البشرية تسجيل أسهمها وطرح نحو 705.735 ألف سهم تمثل 15% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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وتابعت الهيئة: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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