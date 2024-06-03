"الأشغال الميسرة التجارية" تعتزم طرح 20% من أسهمها والإدراج في "نمو"

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أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الأشغال الميسرة التجارية عن نية الشركة في طرح 480 سهماً تمثل نسبة 20% من إجمالي رأسمال الشركة وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إنها حصلت على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 30 مارس الماضي على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 20 مارس 2024 على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

وأوضحت أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وستبدأ فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 7 يوليو المقبل وتنتهي بنهاية يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر ذاته.