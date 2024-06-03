"هيئة التأمين" توافق على زيادة رأسمال "سلامة للتأمين"

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أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب هيئة التأمين بتاريخ 2 يونيو الجاري المتضمن موافقة هيئة التأمين السعودية على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (100 مليون ريال ) ليصبح رأس المال بعد الزيادة إلى 300 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الخطاب تضمن عدم ممانعة هيئة التأمين على تعديل مادة رأس المال في النظام الأساس للشركة وفقا لرأس المال الجديد،علما بأن موافقة هيئة التأمين صالحة لمدة سنة من تاريخها.
وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي أن الهدف من الزيادة هو الوفاء بالحد الأدنى لرأس المال حسب متطلبات هيئة التأمين والفترة الزمنية المحددة لذلك، و عيينت شركة الأول كابيتال مستشارا ماليا لزيادة رأس المال.
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