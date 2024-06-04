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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بفعل تراجع أسعار السلع الأولية

أسهم شركات الطاقة قادت الخسائر مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الثلاثاء مع تأثر أسهم شركات التعدين والطاقة بانخفاض أسعار السلع الأولية، رغم استمرار حالة الحذر قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

وقادت أسهم شركات الطاقة الخسائر إذ انخفضت 2.6% مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وفق "رويترز".

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وجاء انخفاض أسهم الطاقة في أعقاب تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% بفعل الشكوك إزاء قرار أوبك+ بزيادة الإمدادات في وقت لاحق هذا العام.

وتراجع قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 2.3% وسط انخفاض أسعار المعادن مثل الذهب والنحاس.

كما ظهرت حالة من العزوف عن المخاطرة مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بخصوص أسعار الفائدة وسط توقعات بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.

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