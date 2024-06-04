عمومية "الصقر للتأمين" تبحث زيادة رأس المال بنسبة 114.29%

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دعا مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس مال الشركة بنسبة114.29% يوم 26 يونيو الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 140مليون ريال مقسم على 14 مليون سهم عادي إلى 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم.

ويبلغ إجمالي مبلغ الزيادة 160 مليون ريال، بهدف دعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة وتغطية الأحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.

وتشمل طريقة زيادة رأس المال إصدار وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 16 مليون سهم عادي بواقع (1.1429) حق لكل (1) سهم.

وفي حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.