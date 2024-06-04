مستثمر مثير للجدل يدفع أسهم "جيم ستوب" للارتفاع 21% مجددا

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قفز سهم "جيم ستوب – GAMESTOP" في وول ستريت بنسبة 21% أمس، وذلك بعد أن كشف المستثمر الأميركي المثير للجدل كيث جيل عن ارتفاع حيازته في أسهم الشركة ليكون خامس أكبر مساهم فيها.

وكشف جيل عن حيازته في "جيم ستوب" والتي وصلت إلى 5 ملايين سهم قيمتها 116 مليون دولار بإغلاق يوم الجمعة. بالإضافة إلى خيارات إضافية للشراء تنتهي بنهاية الشهر.

يذكر أن Keith Gill هو من بدأ بثورة "جيم ستوب" على منصة "رديت" في 2021 قبل أن يختفي لثلاث سنوات، وقام بتحد على منصة "رديت" لمواجهة عمليات بيع على المكشوف قامت بها صناديق وشركات استثمارية على أسهم "جيم ستوب" ونتج عنها خسائر بمليارات الدولارات لهذه الشركات. ثم يعود في مايو الماضي لينشر على المنصة ويرفع السهم 70% في يوم واحد.