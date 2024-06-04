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البخور الذكي للتجارة
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سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تعتمد زيادة رأسمال "البخور الذكي" عبر توزيعات مجانية

تقرر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة البخور الذكي للتجارة زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر زيادة رأسمال الشركة من 16.25 مليون ريال إلى 19.5 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 3.25 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1.62 مليون سهم إلى 1.95 مليون سهم، بزيادة قدرها 325 ألف سهم.

وشددت على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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