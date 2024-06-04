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وزير المالية الياباني: تدخل الحكومة الأخير في سوق العملات كان فعالاً إلى حدٍ ما

ضخت نحو 62 مليار دولار في السوق خلال قرابة شهر

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية الياباني "شونشي سوزوكي- Shunichi Suzuki "إن تدخل الحكومة الأخير في سوق العملات كان فعالا إلى حدٍ ما، مشيرا إلى أن هذا التدخل يهدف لمواجهة التحركات المفرطة في سوق العملات الأجنبية والتي كانت مدفوعة بالمضاربة.

وكشفت بيانات وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة الماضي عن أول تدخل للوزارة منذ عام 2022، لدعم العملة المحلية وذلك بعد أن تراجعت في أبريل إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عامًا.

وذكرت الوزارة أن اليابان ضخت في سوق العملات ما يقارب 62 مليار دولار في الفترة المتراوحة بين 26 أبريل و29 مايو الماضيين.

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