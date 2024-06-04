"السعودية للأسماك" تتقدم بملف طلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية

1 دقيقة للقراءة

قالت الشركة السعودية للأسماك إنها قدمت ملف طلب الموافقة على ‏تخفيض رأس المال بنسبة 66.2% من رأس المال إلى هيئة السوق المالية يوم الإثنين 3يونيو 2024م.‏

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن الطلب يتضمن تخفيض رأس المال بقيمة 264.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال موزع على 40 مليون سهم، وسينخفض إلى135.2 مليون ريال ويتوزع على 13.52مليون سهم.

وأوضحت أن سبب تخفيض رأس ‏المال لإعادة هيكلته وإطفاء ‏الخسائر المتراكمة، عبر إلغاء 26.48 مليون سهم.