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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
الذهب

"الوزراء" المصري: 108 آلاف مستثمر في صندوقين للذهب حتى أبريل الماضي

أكد أنه جار دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري

دبي - العربية.نت
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قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، إن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في صندوقين خاصين للاستثمار في الذهب بلغ 108 آلاف و808 حتى أبريل نيسان 2024.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن ذلك جاء خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا قدمه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

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وفي تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو/أيار 2023، وهو صندوق إي زد - جولد من جانب شركة أزيموت، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير كانون الثاني 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب (سبائك)، مضيفا أنه جار حاليا دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

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من جانبه، أكد مدبولي حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المُنظم لتلك الصناديق، بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

من جانبه أشار فريد إلى أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، استثمار مادي في السبائك، مع تتبع قيمة الوثيقة للسعر أو مؤشر الذهب المعلن من جانب البورصة المصرية للأوراق المالية.

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