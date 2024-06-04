مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الهند

تراجع الأسهم الهندية والروبية مع سعي حزب "مودي" للفوز بالأغلبية بالانتخابات

العملة الهندية تهبط بأكبر قدر أمام الدولار في 10 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تراجعت الأسهم الهندية، اليوم، بعد أن أشارت الإحصائيات الأولية إلى أن الحزب الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يواجه صعوبة في تجاوز نقطة الأغلبية في الانتخابات الوطنية التي انتهت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت الشركات المرتبطة بالأهداف التنموية للحكومة، مع هبوط شركة "أداني -adani"، ومن المتوقع أن يثير فوز تحالف مودي بفارق ضئيل، الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة على المضي قدماً في الإصلاحات الصعبة.

وانخفضت الروبية بأكبرَ قدرٍ خلال 10 أشهر مقابل الدولار، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 11 نقطة أساس ليتجاوز 7%، وهي أكبر قفزة منذ أكتوبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط