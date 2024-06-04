تراجع الأسهم الهندية والروبية مع سعي حزب "مودي" للفوز بالأغلبية بالانتخابات

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تراجعت الأسهم الهندية، اليوم، بعد أن أشارت الإحصائيات الأولية إلى أن الحزب الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يواجه صعوبة في تجاوز نقطة الأغلبية في الانتخابات الوطنية التي انتهت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتراجعت الشركات المرتبطة بالأهداف التنموية للحكومة، مع هبوط شركة "أداني -adani"، ومن المتوقع أن يثير فوز تحالف مودي بفارق ضئيل، الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة على المضي قدماً في الإصلاحات الصعبة.
وانخفضت الروبية بأكبرَ قدرٍ خلال 10 أشهر مقابل الدولار، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 11 نقطة أساس ليتجاوز 7%، وهي أكبر قفزة منذ أكتوبر.
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