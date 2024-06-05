أصول صندوق الثروة الوطني الروسي ترتفع إلى 141.5 مليار دولار

1 دقيقة للقراءة

قالت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، إن أصول صندوق الثروة الوطني الروسي، صندوق الثروة السيادي، بلغت ما يعادل 141.5 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران، أو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة مع 138.9 مليار دولار في الأول من مايو/ أيار.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الأصول السائلة للصندوق يعادل 56.2 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، انخفاضا من 56.4 مليار دولار قبل شهر.

ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.

وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد الروسي بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5.4% في الربع الأول من 2024.