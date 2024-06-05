إدراج وبدء تداول أسهم " مياهنا" بالسوق السعودية الرئيسية غدا

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أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة مياهنا في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الخميس 6 يونيو 2024 برمز تداول 2084 وبالرمز الدولي SA562G5H0I13 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وقالت "تداول السعودية" في بيان على موقعها أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، وسيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

أعلنت شركة مياهنا السعودية يوم 27 مايو الماضي عن تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب من المكتتبين الأفراد في طرح أسهمها بما يعادل حوالي 20 % من إجمالي الطرح.

وقالت الشركة في بيان إن عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد التي شملت 9.65 مليون سهم خلال الفترة من 12 - 22 مايو الماضي شهدت تغطية الطرح 6.1 مرة، وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الأفراد على 10 سهم كحد أدنى.

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 11.6% تقريبا بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

و سبق أن تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 11.5 ريال للسهم الواحد.

وأوضحت أنه بناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.62 مليون سهما، تمثل ما يعادل 80% من إجمالي أسهم الطرح.