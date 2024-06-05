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سوق السعودية

ارتفاع سهم "سليمان فقيه" 10% في أولى تداولاته بالسوق السعودية

تداول الشركة برمز 4017

دبي - العربية.نت
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ارتفع سهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية"، اليوم الأربعاء، بنسبة 10.09% عند سعر 63.30 ريال بختام أولى تداولاته بسوق الأسهم السعودية.

ووفقا لبيانات السوق، بلغت قيمة التداولات على السهم، 2.42 مليار ريال، بتداولات جاوزت 38 مليون سهم، من خلال 139.8 ألف صفقة منفذة، وبلغ أعلى سعر للسهم 66.7 ريال.

وشهدت السوق السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، إدراج وتداول أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية".

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يأتي ذلك بعد أن طرحت شركة مستشفى سليمان فقيه 49.8 مليون سهم من أسهمها تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة في السوق الرئيسية.

وتمت تغطية اكتتاب الأفراد بـ14.5 مرة، وبلغ عدد الأفراد المشاركين 1.34 مليون مكتتب، وتم تخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

جدير بالذكر أن مجموعة "فقيه للرعاية الصحية"، هي إحدى شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية بالسعودية والتي تحظى بثقة ملايين العائلات لما يربو على أربعة عقود. وتضم المجموعة 4 مستشفيات رئيسية، ومن بينها، مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض، ومستشفى نيوم.

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