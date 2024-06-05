الذهب يرتفع وسط ترقب المزيد من البيانات لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأميركية

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التالية بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2335.62 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت الأسعار 1% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2355.50 دولار.

وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت غرينتش. وتنتظر الأسواق أيضاً تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأميركي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع في أبريل/نيسان، في إشارة على استمرار الشهية القوية رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 29.69 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.3% إلى 990.24 دولار وربح البلاديوم 1% إلى 924.12 دولار.