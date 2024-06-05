العقود الآجلة للأسهم الهندية تعاود الارتفاع وتعوض جزءا من خسائرها

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ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الهندية لتعوض جزءا صغيرا من الخسائر التي تكبدتها يوم أمس عندما أظهرت نتائج الانتخابات أن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي فقد أغلبيته في البرلمان وسيحتاج إلى الاعتماد على حلفاءه لتشكيل الحكومة.

وارتفعت عقود يونيو على مؤشر NSE Nifty 50 القياسي اليوم بما يصل إلى 0.7%، بعد انخفاض المقياس الأساسي بنسبة 5.9% في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من تعهد مودي بالاستمرار في منصب رئيس وزراء الهند، إلا أن العديد من المستثمرين يرون أن اعتماده بشكل أكبر على حلفائه يشكل خطرا على السياسات التي سيتخذها.